Sofia Raffaeli è oro nel concorso generale di Coppa del mondo per la ginnastica ritmica, mentre nella ginnastica artistica Alice D'Amato si è laureata campionessa europea nelle parallele asimmetriche in Turchia. Quest'ultima è alla terza medaglia in questi europei, prima atleta italiana a salire sul gradino più alto del podio nella specialità. Argento per Rebecca Downie e bronzo a Elisabeth Seitz, quarta, come lo scorso anno, Giorgia Villa

Dagli Europei di ginnastica artistica alla Coppa del Mondo di ritmica, è un'Italia che vola sul gradino più alto del podio con Alice D'Amato e Sofia Raffaeli. La prima si è laureata campionessa europea nelle parallele asimmetriche. Si tratta di un momento storico per la ginnastica artistica italiana perché mai un'azzurra era riuscita a conquistare l'oro continentale. All' Antalya Sport Hall della città del sud della Turchia, la ventenne ginnasta ligure ha vinto con 14.466 punti. Argento alla britannica Rebecca Downie con 14.233, bronzo alla tedesca Elisabeth Seitz con 14.200. Quarta, come lo scorso anno, Giorgia Villa (14.066). Alice D'Amato è l'unica ginnasta italiana ad essere salita sul podio continentale alle parallele asimmetriche, nel 2019 bronzo a Stettino e nel 2022 argento a Monaco di Baviera. Per Alice questa è la terza medaglia in Turchia dopo l'argento a squadre ed il bronzo nell'all around. Sempre oggi pomeriggio, argento al volteggio per la gemella Asia. L'Italia ad Antalya sale a cinque medaglie.