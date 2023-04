Il dominio, ammesso che non lo fosse già, oramai è acclarato. Il padel mondiale si inchina allo strapotere della nuova coppia di fenomeni, quella composta da Augustin Tapia e Arturo Coello che, aggiudicandosi anche il Granada Open, sono riusciti a realizzare qualcosa che sinora, nella storia del padel, non era mai successa: vincere i primi 5 tornei della stagione del circuito del World Padel Tour. Il che, molto semplicemente, significa anche aver vinto tutte e 22 le partite giocate sinora, con l’incredibile aggiunta di 44 set vinti e solo 2 persi, entrambi nell’Open del Cile, al primo turno contro la coppia Mendez-Martinez e in finale contro Galan e Lebron. Ecco, per l’appunto: è proprio quello della coppia numero 1 del mondo (ancora per tanto?) il tipo di strapotere che Tapia e Coello hanno messo in campo in questo straripante avvio di stagione. E sono sempre loro il chiaro punto di riferimento e di arrivo (e di sorpasso, ovviamente) del Mozart di Catamarca e di Arturito, come in altro modo sono conosciuti nel circuito i due vincitori di Granada, che sin dal momento in cui avevano annunciato la loro esplosiva unione avevano fatto capire di voler ambire al complicato ruolo di alternativa credibile al duo che da oramai 4 anni sta dominando la classifica mondiale. Certo il loro cammino in questa piccola impresa è stato facilitato anche dall’assenza sempre dei sopra citati Galan e Lebron dai tornei di La Rioja e di Granada per problemi fisici e molto dipenderà, per il loro prosieguo in questo percorso perfetto, da come e quando i fortissimi spagnoli torneranno in forma, sia fisica che mentale.