Matteo Zurloni centra il record italiano ed europeo sfiorando il primato del mondo nel climbing sui 15 metri verticali. Nella finale della seconda tappa di Coppa Italia, l’atleta maglia Big Walls Milano ferma il cronometro a 5”04, soli centesimi dal record mondiale dell’indonesiano Katibin. Ottima anche la prova dell’altro finalista, Ludovico Fossali , secondo in 5”06: un tempo che, senza il crono di Zurloni, sarebbe valso il nuovo record italiano. Risultati da sottolineare anche nel femminile con Beatrice Colli che bissa il successo in Coppa Italia, superando in finale Giulia Randi e la 17enne Agnese Florio . Un successo che arriva con il tempo di 7”17 che vale un ritocco al suo primato italiano.

Zurloni: "Posso migliorare, obiettivo scendere sotto i 5 secondi"

Soddisfatto il 21enne lombardo al termine della sua prova in Coppa Italia Speed: “Posso migliorare ancora sui tempi di reazione. La mia idea, vedendo i miei tempi ad inizio dell’anno ed il mio desiderio è quello di poter scendere presto sotto il muro dei 5 secondi”. Contenta anche la vincitrice della prova femminile, Beatrice Colli: “Sono molto soddisfatta di come ho scalato e della mia preparazione. Anche io punto di far bene in Coppa del Mondo, magari scendendo sotto i 7 secondi”.