Pallamano, Italia-Polonia per Europeo. Oggi su Sky

Per la prima volta a Vigevano, la Nazionale sogna l'impresa contro i polacchi. Squadre appaiate a quattro punti. Trillini: "Polonia favorita, ma questa Italia è consapevole della propria forza". Diretta alle 18 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW ascolta articolo Condividi

Tutto in una partita. Italia - Polonia, oggi (giovedì) al palasport di Vigevano, è la sfida che può valere l’accesso agli EHF Euro di pallamano in programma il prossimo anno in Germania. La sfida, valida per la quinta giornata del Gruppo 8 di qualificazione, avrà inizio alle ore 18 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena. La portata dell’incontro per gli azzurri è presto spiegata: l’Italia ha partecipato alla fase finale degli Europei in una sola occasione, nel 1998 e da nazione ospitante. Battere i polacchi, oppure anche ottenere un pari, potrebbe rappresentare uno snodo cruciale, praticamente decisivo. La Nazionale ha infatti la concreta possibilità di rientrare tra le migliori terze ammesse agli Europei – in tutto quattro sugli otto gironi delle qualificazioni – la cui classifica è però stilata prendendo in considerazione i soli risultati ottenuti contro prima e seconda del proprio gruppo. Il che, tradotto, vorrebbe dire fare punti proprio contro la Polonia, in questo momento appaiata con l’Italia a quattro punti ma con il vantaggio dello scontro diretto vinto nell’andata giocata a Katowice (30-23). Fuori portata invece i campioni olimpici della Francia, a punteggio pieno, già qualificati e avversari dell’Italia il prossimo 30 aprile nella sfida conclusiva del Gruppo 8.

Dt Trillini: "Non serve motivare la squadra" A Vigevano, insomma, l’Italia si gioca le proprie carte. “È una partita in cui non serve motivare la squadra”, dice il Dt Riccardo Trillini. “Dovremo invece rimanere forti delle nostre consapevolezze e certezze acquisite fin qui. Non siamo favoriti, ma abbiamo studiato la Polonia: è una squadra molto forte, ma non più di altre avversarie che abbiamo trovato sul nostro cammino in questi anni. Impronteremo sicuramente la partita alla velocità. Non è scontato che la squadra provenendo dalla quarta urna del sorteggio, come noi in questo caso, riesca a superare chi la precede (Lettonia ndr) e a giocarsi tutto nelle ultime due giornate. Credo che la squadra, nonostante la giovane età, abbia consapevolezza nei propri mezzi e da questo dovremo partire in campo”.

Sarà una partita speciale per Andrea Parisini, capitano dell’Italia e originario proprio della città lombarda. Da Vigevano è partita una carriera che lo ha portato in Starligue francese, uno dei migliori campionati al mondo. “Giocare a casa sarà emozionante”, dice Parisini. “Sono molto legato a Vigevano e sarà bellissimo ritrovare la mia famiglia e tanti amici. E poi, soprattutto, c’è l’obiettivo della qualificazione in ballo. Vogliamo farcela. Abbiamo lavorato duro in questi anni e credo che le prestazioni della squadra siano andate sempre in crescendo. Veniamo da due vittorie convincenti contro la Lettonia a marzo. La Polonia è una grande squadra, ma vogliamo dimostrare che è arrivato anche il nostro momento”.

Marco Mengon (Foto FIGH)