Nella prima giornata del Mondiale di judo in corso a Doha, Assunta Scutto ha vinto la medaglia di bronzo nella categoria -48 kg. L'atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle ha battuto per wazari la kazaka Abuzhakynova (numero 5 nella ranking internazionale). Per la 21enne napoletana si tratta del secondo bronzo consecutivo in un Mondiale, ad appena 7 mesi di distanza dal precedente podio. Lunedì 8 maggio seconda giornata del Mondiale con altri tre azzurri in gara: finali in diretta dalle 17 su Sky Sport Arena

A Doha si è svolta la prima giornata del Mondiale di judo, torneo che potete seguire in diretta su Sky Sport Arena fino a domenica 14 maggio. Italia subito sul podio grazie ad Assunta Scutto. L'atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle ha vinto la medaglia di bronzo nella categoria -48 kg, battendo nella finale per il terzo posto l'atleta del Kazakistan, Abiba Abuzhakynova (numero 5 nella ranking internazionale): la judoka napoletana è passata in vantaggio dopo pochi secondi grazie a un rapido wazari e poi ha condotto il match senza fatica, gestendo il vantaggio fino al termine dell'incontro.

Per la Scutto secondo bronzo mondiale in 7 mesi

Assunta Scutto, chiamata da tutti "Susy", riesce così a vincere a soli 21 anni la sua seconda medaglia di bronzo consecutiva in un Mondiale, ad appena 7 mesi di distanza dall'ultimo campionato del mondo (disputato a Tashkent nell'ottobre 2022). Due medaglie di bronzo nei primi due Mondiali senior disputati: la giovane azzurra si conferma quindi come uno dei talenti più promettenti in vista dell'Olimpiade del 2024 a Parigi. Lunedì 8 maggio seconda giornata del Mondiale di judo a Doha, con altri tre azzurri in gara (Odette Giuffrida nella -52 kg, Elios Manzi e Matteo Piras nella -66 kg): le finali saranno trasmesse in diretta dalle 17 su Sky Sport Arena.