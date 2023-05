Pallamano, finali scudetto al via oggi live su Sky

Ultimo chilometro per la stagione della pallamano italiana che, tra oggi (mercoledì) e il prossimo 20 maggio, assegnerà lo scudetto di Serie A Gold e Serie A1. Prima le donne, che già stasera, dalle 18.30, apriranno la loro serie di finale con il gara-1 tra le siciliane dell’AC Life Style Erice e la Jomi Salerno. La corsa tricolore degli uomini si aprirà invece il prossimo 13 maggio con la Sidea Group Fasano già qualificata e in attesa di conoscere la propria sfidante, una tra Brixen e Raimond Sassari che sempre stasera si affronteranno in Alto Adige per gara-3. Tutte le sfide di finale, sia della Serie A Gold che della Serie A1, saranno per la prima volta trasmesse in diretta su Sky Sport Arena.

Finale femminile inedita

Nel femminile dunque finale del tutto inedita. Salerno ha dominato la storia recente della pallamano femminile: è alla sua sesta finale consecutiva e conta otto Scudetti in bacheca tra il 2010 e il 2021. Erice, realtà al suo terzo anno nella massima serie, è alla sua prima finale per il tricolore ma nel frattempo a febbraio, all’RDS Stadium di Rimini, ha alzato al cielo il suo primo trofeo conquistando la Coppa Italia.

“È un onore poter giocare una finale per lo Scudetto. Salerno è una grande squadra, forte e abituata a queste partite”, ha detto alla vigilia Margarida Conte, guida tecnica di Erice. Le trapanesi in semifinale hanno eliminato a gara-3 le campionesse uscenti del Brixen Südtirol. “Ci aspettiamo una partita complicata, ma abbiamo lavorato per limare gli errori commessi in semifinale. Siamo elettrizzate”, ha replicato Cyrielle Lauretti Matos, jolly del roster salernitano.

Le partite live su Sky Sport

La programmazione di Sky dedicata ai play-off di pallamano si aprirà oggi ed entrerà nel vivo nei prossimi giorni. Due partite nel week-end: il 13 maggio (ore 18.30) gara-1 di finale maschile tra Fasano e la vincente di Bressanone-Sassari e il 14 maggio (ore 20.30) la seconda sfida, già potenzialmente decisiva, fra Salerno ed Erice. L’eventuale gara-3 in rosa andrebbe in scena ancora in Campania il successivo 18 maggio. Gran finale dedicato alla Serie A Gold, sempre aspettando di conoscere la sfidante della Junior Fasano: il 18 maggio (ore 18.30) gara-2 e la possibile bella il 20 maggio alle 20.30. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sul canale Sky Sport Arena e in streaming su NOW.