Italia a un passo dalla quarta medaglia a Doha: Christian Parlati ha perso la finale per il 3° posto nella categoria 90 kg, il bronzo è andato allo svedese Marcus Nyman, bravo a passare in vantaggio per wazari e poi a chiudere il match con un ippon. Oro al georgiano Maisuradze. Nella categoria 70 kg la nuova campionessa del mondo è la giapponese Saki Niizoe. Venerdì 12 maggio sesta giornata del Mondiale di judo: altri tre azzurri in gara, finali in diretta dalle 17 su Sky Sport Arena

PARLATI: "MERITAVO LA MEDAGLIA"