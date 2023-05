Pallamano femminile, Erice batte Salerno 29 a 23

Netto successo delle siciliane nel primo atto della finale femminile. Domenica a Salerno si gioca gara-2 dalle 20.30. Sabato tocca agli uomini: Fasano e Sassari sfida inedita. Prima partita in Sardegna il 13 maggio alle 18.30 in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

L’AC Life Style Erice compie un passo verso lo scudetto. Le siciliane ieri (mercoledì), in un Pala Cardella gremito, hanno superato 29-23 la Jomi Salerno in gara-1 di finale della Serie A1 femminile. Il risultato mette le trapanesi nelle condizioni di arrivare alla seconda partita, domenica sera in casa delle campane (ore 20.30), con il primo match point tricolore nelle mani: con una vittoria o anche con un pareggio, infatti, Erice conquisterebbe il primo titolo italiano della propria storia. Il cliente però è dei più scomodi, visto che Salerno è la squadra più titolata degli ultimi 15 anni – otto scudetti in bacheca – e potrà contare sull’apporto del suo pubblico. Erice intanto ripartirà da una gara-1 interpretata alla perfezione, con il 9-6 dopo il primo quarto d’ora, il +4 alla pausa e l’allungo fino al 29-21 nel finale. “Siamo state brave a tenere alta la concentrazione, riuscendo anche a reagire ad una prima parte con qualche errore di troppo”, ha detto a fine partita Marianela Tarbuch, pivot di Erice che ha chiuso con sette reti su altrettante conclusioni la sfida. “Andiamo step by step, senza facili entusiasmi. Dobbiamo ancora giocare in casa di Salerno, sappiamo che sarà una trasferta molto difficile e con un pubblico molto caloroso. Noi vogliamo questo Scudetto. Penso che questa gara-1 lo abbia dimostrato. Abbiamo grande rispetto delle nostre avversarie, ma nessuna paura”. Gara-2 si giocherà il 14 maggio con inizio alle ore 20.30 e diretta su Sky Sport Arena.

Sassari-Fasano apre la serie di finale maschile

Stesso canale ma il giorno prima, il 13 maggio e con fischio d’apertura alle 18.30, per l’apertura della serie di finale maschile. Ieri (mercoledì) il 21-20 della Raimond Sassari sul campo del Brixen ha dato la sfidante alla Sidea Group Fasano, già qualificata alla finale dopo il pari decisivo in gara-2 su Merano. Sarà un duello del tutto inedito: se i pugliesi sono alla seconda finale consecutiva e hanno già vinto tre volte il titolo, gli isolani al contrario giocheranno per la prima volta l’ultimo step per lo Scudetto. Dopo sabato, con primo incontro al Pala Santoru di Sassari, la serie si sposterà in Puglia per gara-2 il 18 maggio (ore 18.30) ed eventuale gara-3 il successivo 20 maggio (ore 20.30).