Nella sesta giornata del Mondiale di judo, in corso a Doha, l'Italia ha centrato un record storico grazie ad Alice Bellandi . L'atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria 78 kg , battendo nella finale per il terzo posto la giapponese Hamada, campionessa olimpica agli ultimi Giochi di Tokyo. L'azzurra ha vinto per hansoku-make, ovvero per squalifica dell'avversaria in seguito a tre sanzioni. Un risultato che sta comunque stretto alla 24enne bresciana, che puntava al gradino più alto del podio, come ha dichiarato in lacrime al termine del match: "Next time gold", ha detto alla telecamera subito dopo la conquista del bronzo (era arrivata in Qatar da numero 1 nella ranking internazionale). Alice scrive comunque una pagina storica del judo azzurro: per la prima volta la Nazionale italiana conquista 4 medaglie in una singola edizione di un Mondiale , non era mai successo prima. Fin qui l'Italia del judo era riuscita al massimo a vincere 3 medaglie in un Mondiale: 3 medaglie nel 1980 a New York nel primo Mondiale femminile, 3 anche a Barcellona nel 1991, poi a seguire 2 medaglie nelle edizioni 1997 a Parigi, 2007 a Rio de Janeiro e 2022 a Tashkent.

Bellandi: "Non potevo tornare a mani vuote"

Nell'intervista post gara Alice Bellandi non nasconde l'amarezza per il bronzo, dato che si trova in un grande stato di forma e puntava dritto all'oro: "Non era la medaglia per cui sono venuta a Doha, ho partecipato a questo Mondiale per vincere l'oro, ma nel judo come nella vita possono succedere degli imprevisti. Sono comunque contenta per la forza che ho avuto nel rialzarmi dopo la batosta subita in semifinale, è stato un incubo (sconfitta contro l'israeliana Lanir, ndr). Poi ho pensato che non potevo tornare a casa a mani vuote, la sofferenza ha un significato, ho recuperato in un'ora e ho vinto il bronzo contro la campionessa olimpica". Si tratta della prima medaglia in un Mondiale senior per Alice (soprannominata la 'Leonessa d'Italia' per la sua città di origine, Brescia), saldamente in testa alla ranking e proiettata verso i Giochi di Parigi 2024. Sabato 13 maggio settima giornata del Mondiale di judo in Qatar, in cui combatteranno i pesi massimi maschili e femmili, tra cui la nostra Asya Tavano: le finali in diretta dalle 17 su Sky Sport Arena.