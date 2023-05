Il fratello di Daniele Scardina ha postato su Instagram la prima immagine del pugile dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito lo scorso febbraio: "Tenerti al mio fianco, non c'è regalo più bello. Continua a combattere campione". Scardina aveva subìto un'intervento chirurgico d'urgenza ed è rimasto in coma due mesi: "Dani sta bene - ha aggiunto il fratello -, la strada è ancora lunga ma la cosa importante è che lui c'è"

"Tenerti al mio fianco: non potevo ricevere regalo più bello". E' il messaggio di Giovanni Scardina, fratello del pugile Daniele, che ha postato sul suo profilo Instagram una foto con 'King Toretto'. È la prima immagine online dopo l'emorragia cerebrale che ha colpito Scardina lo scorso 28 febbraio. Dopo un intervento chirurgico d'urgenza all'Istituto Humanitas di Rozzano, il pugile è rimasto in coma farmacologico per due mesi, prima del risveglio e delle dimissioni dall'ospedale al termine della prima fase di rieducazione.