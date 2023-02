Malore in allenamento, grave Daniele Scardina

E' in gravi condizioni Daniele Scardina , noto anche come King Toretto, uno dei pugili professionisti italiani più noti, di recente passato nella categoria dei mediomassimi. Il pugile, dopo un incidente durante un allenamento in una palestra nel milanese, è stato ricoverato alla Clinica Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano. Scardina è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa . Le sue condizioni al momento restano gravi ma stazionari, secondo quanto riportato da Ansa

Il malore durante un allenamento

Il malore di Scardina è avvenuto intorno alle 17 in una palestra di Buccinasco (Milano). Come riporta l'Ansa, secondo quanto riferito dai Carabinieri della Compagnia di Corsico, che fanno capo al Comando provinciale di Milano, Scardina ha interrotto anzitempo un allenamento perché si è sentito poco bene, e dopo poco, negli spogliatoi, ha avvertito un dolore all'orecchio e poi a una gamba ed è stramazzato al suolo perdendo i sensi. Al momento non è certo se sia stato colpito durante l'allenamento, che stava effettuando con uno sparring partner, ma in ogni caso tutti i testimoni avrebbero riferito che si trattava di un allenamento leggero. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno subito valutato molto gravi le sue condizioni, intubandolo e trasportandolo d'urgenza, in codice rosso, alla Clinica Humanitas di Rozzano (Milano), che si trova nella stessa zona Sud dell'hinterland Milanese. Lì sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico. Scardina è nato e abita a Rozzano, dove è molto popolare e amato. In palestra si stava allenando per il prossimo match, dove doveva debuttare come mediomassimo, in programma venerdì 24 marzo all'Allianz Cloud di Milano.