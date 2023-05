Pallamano, Salerno-Erice per lo scudetto

Ultimo atto per la Serie A1 femminile di pallamano. Oggi (martedì), alle 18.30 e al Pala Palumbo di Salerno, andrà in scena gara-3 di finale tra le padrone di casa della Jomi Salerno e l’AC Life Style Erice. Non ci saranno ulteriori episodi della saga: la partita in programma in terra campana assegnerà il 53esimo Scudetto della storia. Il tutto a poco meno di 48 ore dal gol con cui, a 10 secondi dal fischio finale, Ramona Manojlovic ha consegnato alle salernitane la seconda gara (24-23), pareggiando i conti rispetto al 29-23 con cui le trapanesi si erano portate avanti nella serie.

Ora sarà tutto raccolto in 60’, gli ultimi della stagione, ai quali sotto il profilo emotivo sarà Salerno ad arrivare maggiormente lanciata. La squadra di Francesco Ancona è passata dall’inferno al paradiso nel giro di pochi secondi in gara-2: dal 22-22 di Beatrice Pugliara, che avrebbe consegnato il tricolore a Erice, al gol-partita di Manojlovic. “Venivamo da una gara-1 giocata malissimo in Sicilia”, ha commentato nel dopo partita il capitano di Salerno, Pina Napoletano. Avevamo la pressione di chi sapeva di essere davanti a un dentro-fuori e ci eravamo ripromesse di limitare al minimo gli errori. Erice è un’avversaria di tutto rispetto, con un organico molto completo che, soprattutto con il suo portiere (Masson ndr), ha saputo metterci in difficoltà. Noi giochiamo in casa e poterlo fare è ogni volta un’emozione, ancora di più in una finale. Sono sicuro che anche in gara-3 l’atmosfera sarà la stessa”. Dall’altra parte parla Melina Cozzi, ala sinistra di Erice: “Gara-3? Sono finali, ognuna ha una storia a sé. Credo che il fattore-campo abbia inciso sulla prestazione di Salerno, che è stata molto più precisa della prima partita e che ha dimostrato di essere perfettamente a proprio agio davanti al suo pubblico”.

Il 18 maggio gara 2 tra Fasano e Sassari

Il match tra Salerno ed Erice aprirà peraltro la settimana in cui la pallamano italiana assegnerà lo Scudetto al femminile, ma anche con gli uomini. Chiusa la serie tra campane e siciliane, le attenzioni si sposteranno a gara-2 di Serie A Gold, il 18 maggio (ore 18.30) tra Sidea Group Fasano e Sassari. Sardi avanti 1-0 nella serie.

A Salerno, intanto, è già un giorno da tricolore. Inizio di gara alle 18.30. Inoltre, da non perdere alle 18, sempre su Sky Sport Arena, una nuova puntata di 'On The Evolution of Sports" dedicato alla storia della pallamano, raccontata da Riccardo Trillini e Giuseppe Tedesco, rispettivamente Ct della nazionali azzurre maschili e femminili.