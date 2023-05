Fasano campione d'Italia: battuto Sassari 32-26

Quarto Scudetto per la Sidea Group Fasano. Battuta in gara-3 di finale la Raimond Sassari col punteggio di 32-26. È il 14esimo titolo italiano della Puglia negli ultimi 20 anni. Il tecnico Vito Fovio: "Annata non facile, ripagata l’abnegazione della squadra"

La Sidea Group Fasano è campione d’Italia. Per la quarta volta, dopo quelle del 2014, 2016 e del 2018, la formazione pugliese conquista lo Scudetto, battendo in una entusiasmante gara-3 di finale la Raimond Sassari con il punteggio di 35-32. La Fasano della pallamano, in una serata animata da un pubblico biancoazzurro straordinario, ritrova dunque il tricolore a distanza di cinque anni dall’ultima volta, regalando alla Puglia il suo 14esimo campionato degli ultimi 20 anni. Primo titolo italiano da allenatore per Vito Fovio, campione all’esordio in panchina e dopo i 10 Scudetti conquistati da giocatore. Quarto Scudetto in carriera per il capitano Flavio Messina.