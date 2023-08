Ancora Tapia-Coello: a Malaga arriva 10° successo

Da ovunque la si guardi, Malaga quest’anno vuol dire 10. Dopo la pausa presa negli ultimi tre tornei del World Padel Tour (vinti tutti dal duo Stupa-Di Nenno) e la parentesi (questa volta doppiamente vincente) dei due major del Premier Padel di Roma e Madrid, Coello e Tapia riprendono la loro marcia inarrestabile nel circuito del World Padel Tour e si portano a casa il loro decimo successo stagionale in uno dei tornei più antichi e di maggior prestigio del padel mondiale. I re, dunque, proseguono nella loro dittatura illuminata e fanno brillare al cielo andaluso la loro ennesima corona di questa clamorosa cavalcata che li ha portati a occupare saldamente la prima posizione del ranking, dopo il dominio nella passata stagione della coppia Lebron-Galan. Eppure, gli sfidanti di oggi, la coppia Tello-Ruiz (il secondo originario proprio di Malaga e sostenuto incessantemente dal suo pubblico), hanno fatto di tutto, nonostante fossero chiaramente sfavoriti dai pronostici, per provare a detronizzarli: variare il gioco il più possibile, provare ad alzare (quando costretti) pallonetti che potessero complicare i potentissimi smash in kick dei due bombardieri avversari (soprattutto sfruttando la diagonale di sinistra) e allungando oltre il decimo gioco sia il primo che il secondo parziale. Tello e Ruiz, inoltre, sono riusciti, anche se parzialmente, a sfruttare la giornata non troppo positiva (si fa per dire) del "Mozart di Catamarca" Tapia, apparso a volte troppo frettoloso nel voler chiudere lo scambio dall’alto e incappato in un leggero passaggio a vuoto nel secondo set, decisivo per riuscire a consentire ai due avversari di portare il parziale al tie break. Ma, alla fine, la capacità di Tapia e Coello di interpretare al meglio i punti decisivi e la sicurezza con la quale il numero 1 e 2 del mondo giocano oramai da mesi hanno avuto (come quasi sempre in questa stagione) la meglio e portato il match nella loro direzione. La solita, insomma. La decima, per essere esatti.