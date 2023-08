Gemma Triay e Alejandra Salazar si separano. Manca ancora l’ufficialità, ma dalle voci che si rincorrono dalla Spagna sembra oramai certo che la coppia che ha dominato gli ultimi due anni del padel mondiale sia arrivata al passo d’addio. Un sodalizio, quello tra la minorchina e la madrilena, che si era interrotto a inizio giugno dopo la decisione della Salazar di fermarsi per riuscire a guarire del tutto dal suo problema al gomito, che aveva costretto l’ex numero 1 del mondo a cambiare momentaneamente compagna, affidandosi a un’altra madrilena, quella Marta Ortega che nel 2019, quando con la Marrero formava la temibile coppia delle Marta’s, era riuscita a diventare la più giovane giocatrice di sempre a salire sul gradino più alto del ranking mondiale, ad appena 22 anni. Ma che avrebbe dovuto riprendere al termine del periodo di riposo della Salazar, prevedibilmente a metà agosto. Le due sono ovviamente rimaste in contatto, con Triay che quotidianamente si informava sull’evoluzione del problema al gomito ma intanto conquistava finali (tre per l’esattezza) e anche un titolo (quello dell’Italy major del circuito Premier Padel) con la sua nuova compagna, cominciando probabilmente a convincersi della bontà della progetto con l'Ortega. E allora ecco la decisione finale della campionessa minorchina, arrivata dopo l’ultimo contatto con Salazar prima del torneo di Malaga, perso solo in finale contro le numero 1 Josemaria-Sanchez, nel quale l’oramai ex compagna l’ha avvisata che sarebbe tornata solo l’ultima settimana di agosto. Amiche come prima ma non più compagne, per una rivoluzione nel panorama femminile delle coppie che ora dovrà ulteriormente ridefinirsi, quando Salazar tornerà e dovrà accoppiarsi con una nuova giocatrice di sinistra. Ma questa sarà un’altra storia. Per ora, da celebrare, resta quella di una pareja capace di vincere ben 23 titoli in poco più di due anni, 8 nel 2021, 12 nel 2022 e 3 in questo 2023, prima della pausa infortunio e della separazione in vista. Che, oramai, sembra l'inevitabile conclusione.