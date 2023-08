Un errore fatale alle clavette e un finale affogato nelle lacrime. Sofia Raffaeli non ce l’ha fatta a ripetere l’exploit di Sofia di un anno fa e si è dovuta inchinare alla regina tedesca ma di origini russe Darja Varfolomeev, autentica dominatrice dei Mondiali di Valencia con 5 ori in 5 prove individuali, accontentandosi, si fa per dire, di una medaglia d’argento (la sua terza in questa manifestazione) nella prova all around. La marchigiana ce l’ha messa tutta per contestare l’oro alla sua grande rivale e fino a quelle maledette clavette era stata praticamente perfetta, dominando a lungo la prova più attesa, ma pagando poi un caro errore che la sua rivale non ha perdonato, chiudendo con il punteggio stratosferico di 137.450, contro i 135.700 dell'azzurra. Lontanissima la terza classificata, l'israeliana Daria Atamanov (131.400). Ha chiuso invece al 13/o posto l'altra italiana in gara, Milena Baldassarri. Con la medaglia odierna, sono undici quelle conquistate complessivamente dalla 19enne di Chiaravalle (Ancona) nella sua carriera ai Mondiali (cinque ori, tre argenti e 2 bronzi) e l'edizione di Sofia che era stata la più generosa con lei, con tre ori e un bronzo.