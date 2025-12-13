Offerte Sky
Snowboard cross, Moioli al 2° posto a Cervinia in Coppa del Mondo

SNOWBOARD

Al debutto in questa Coppa del Mondo, Michela Moioli è preceduta solo dalla francese Lea Casta a Cervinia. Podio numero 45 in carriera per la bergamasca, campionessa iridata nello snowboard cross a Engadina. Ottimo settimo posto per la 17enne Lisa Francesia Boirai. Tra gli uomini trionfano i fratelli Chollet, Lorenzo Sommariva eliminato ai quarti

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Michela Moioli riparte dal 2° posto nello snowboard cross. La 30enne bergamasca, campionessa iridata a Engadina 2025, chiude alle spalle della francese Lea Casta a Cervinia nella prima tappa di Coppa del Mondo. Podio numero 45 in carriera per Michela, piegata dalla francese che detiene la sfera di cristallo e sfiora così il 20° trionfo a livello individuale. Al terzo posto l'australiana Josie Baff, ottima settima posizione invece per la 17enne azzurra Lisa Francesia Boirai al miglior risultato della carriera. Eliminata ai quarti Sofia Groblechner. Successo francese anche tra gli uomini, dove il 17enne Jonas Chollet precede il fratello maggiore Aidan e l'australiano Adam Lambert. Esce ai quarti di finale Lorenzo Sommariva, fuori agli ottavi invece Visintin, Ferrari, Rezzoli e Leoni.

