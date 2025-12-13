Coppa del Mondo biathlon, Tommaso Giacomel secondo nell'Inseguimento a Hochfilzencoppa del mondo
Dopo il successo nella Sprint austriaca, l'azzurro sfiora la doppietta nell'Inseguimento: secondo posto per lui, alle spalle del francese Perrot, autore di una prova straordinaria. Giacomel sale al secondo posto della classifica generale
Doppietta sfiorata. L'azzurro Tommaso Giacomel si arrende solo al francese Eric Perrot — autore di una prova straordinaria senza errori — nell'Inseguimento a Hochfilzen, la seconda di tre tappe in Austria. Ieri (venerdì 12) l'azzurro si era preso il primo posto nella Sprint. Per Giacomel solo un errore nel terzo poligono: l'azzurro ha conquistato l’undicesimo podio personale nel massimo circuito, il terzo nella specialità e sale al secondo posto assoluto della classifica generale, scavalcando lo svedese Sebastian Samuelsson. Per lui quota 298 punti, davanti a tutti sempre il norvegese Johan-Olav Botn (365). Perrot sale al terzo posto con 280 punti. Nonostante tre errori, l'altro italiano Lukas Hofer risale di posizioni al 24° posto generale.
Classifica Inseguimento Coppa del Mondo biathlon a Hochfilzen (Austria)
- Eric Perrot (FRA) 30'06''
- Tommaso GIACOMEL (ITA) +10''2
- Johan Olav Botn (NOR) +29''0
- Philipp Horn (GER) +47''8
- Johannes Dale-Skjevdal (NOR) +1'00''
- Sturla Holm Laegreid (NOR) +1'07''
- Emilein Jaquelin (FRA) +1'15''
- Campbell Wright (USA) +1'21''
- Martin Ponsiluoma (SVE) +1'24''
- Philipp Nawrath (GER) +1'30''