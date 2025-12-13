Doppietta sfiorata. L'azzurro Tommaso Giacomel si arrende solo al francese Eric Perrot — autore di una prova straordinaria senza errori — nell'Inseguimento a Hochfilzen, la seconda di tre tappe in Austria. Ieri (venerdì 12) l'azzurro si era preso il primo posto nella Sprint. Per Giacomel solo un errore nel terzo poligono: l'azzurro ha conquistato l’undicesimo podio personale nel massimo circuito, il terzo nella specialità e sale al secondo posto assoluto della classifica generale, scavalcando lo svedese Sebastian Samuelsson. Per lui quota 298 punti, davanti a tutti sempre il norvegese Johan-Olav Botn (365). Perrot sale al terzo posto con 280 punti. Nonostante tre errori, l'altro italiano Lukas Hofer risale di posizioni al 24° posto generale.