Coppa del Mondo biathlon, Tommaso Giacomel secondo nell'Inseguimento a Hochfilzen

coppa del mondo

Dopo il successo nella Sprint austriaca, l'azzurro sfiora la doppietta nell'Inseguimento: secondo posto per lui, alle spalle del francese Perrot, autore di una prova straordinaria. Giacomel sale al secondo posto della classifica generale

I PORTABANDIERA AZZURRI A MILANO-CORTINA

Doppietta sfiorata. L'azzurro Tommaso Giacomel si arrende solo al francese Eric Perrot — autore di una prova straordinaria senza errori — nell'Inseguimento a Hochfilzen, la seconda di tre tappe in Austria. Ieri (venerdì 12) l'azzurro si era preso il primo posto nella Sprint. Per Giacomel solo un errore nel terzo poligono: l'azzurro ha conquistato l’undicesimo podio personale nel massimo circuito, il terzo nella specialità e sale al secondo posto assoluto della classifica generale, scavalcando lo svedese Sebastian Samuelsson. Per lui quota 298 punti, davanti a tutti sempre il norvegese Johan-Olav Botn (365). Perrot sale al terzo posto con 280 punti. Nonostante tre errori, l'altro italiano Lukas Hofer risale di posizioni al 24° posto generale. 

Classifica Inseguimento Coppa del Mondo biathlon a Hochfilzen (Austria)

  1. Eric Perrot (FRA) 30'06''
  2. Tommaso GIACOMEL (ITA) +10''2
  3. Johan Olav Botn (NOR) +29''0
  4. Philipp Horn (GER) +47''8
  5. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) +1'00''
  6. Sturla Holm Laegreid (NOR) +1'07''
  7. Emilein Jaquelin (FRA) +1'15''
  8. Campbell Wright (USA) +1'21''
  9. Martin Ponsiluoma (SVE) +1'24''
  10. Philipp Nawrath (GER) +1'30''

