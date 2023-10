Verso Euro 2024, la pallamano azzurra su Sky

Mercoledì 11 e domenica 15 ottobre, doppio impegno per le Azzurre. Il primo contro la Francia, poi in casa, a Chieti, con la Slovenia. Match da seguire live su Sky Sport Max e in streaming su NOW

Appuntamento su Sky e in streaming su NOW con la pallamano , con i match dell’ Italia nelle qualificazioni al Women’s ’ EHF Euro 2024 , la manifestazione continentale per nazioni organizzata dalla European Handball Federation (EHF), in programma il prossimo anno in Austria, Ungheria e Svizzera.

Le Azzurre affrontano Francia e Slovenia

Doppio impegno per l’Italia nel giro di pochi giorni, con le Azzurre impegnate oggi nel primo incontro di questa prima fase, quello contro la Francia, campione olimpica in carica. Match in trasferta a Villeneuve d’Ascq, con inizio alle ore 21.10. Diretta su Sky Sport Max e NOW. In casa, invece, la seconda partita, con la città di Chieti pronta a ospitare le Azzurre guidate dal DT Giuseppe Tedesco che se la vedranno con la Slovenia. Match live domenica 15 ottobre alle ore 18, sempre su Sky Sport Max e NOW. Italia, Francia e Slovenia fanno parte del Gruppo 4, nel quale è inserita anche la Lettonia. Alla fase finale dell’Europeo si qualificano le prime due di ogni girone, otto in tutto, e le quattro migliori terze, a seconda dei risultati ottenuti contro la prima e la seconda di ogni gruppo.