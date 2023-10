Pallamano femminile, Italia-Slovenia oggi su Sky

In diretta su Sky Sport Max e NOW alle 18, la sfida tra le azzurre e la Slovenia, per le qualificazioni a Euro 2024. Il DT Giuseppe Tedesco: “Affrontiamo una grande squadra. Mi aspetto che l’Italia possa disputare una buona partita”

L’Italia della pallamano femminile torna in campo oggi contro la Slovenia. Con l’obiettivo di riscattarsi dopo la netta sconfitta patita mercoledì scorso in Francia per mano delle campionesse olimpiche, il match -valido per la seconda giornata del Gruppo 4 di qualificazione agli Europei del 2024 di Austria, Ungheria e Svizzera- è in programma alle 18 Chieti e in diretta su Sky Sport Max e NOW.