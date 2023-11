Pallamano maschile, Turchia-Italia LIVE su Sky

Capitan Parisini: 'Servirà migliore Italia per battere la Turchia'

Per la Nazionale si tratterà del ritorno in campo, in gara ufficiale, a distanza di sei mesi dalle gare contro Polonia e Francia nelle qualificazioni europee: due sconfitte, ma anche due prestazioni di ottimo livello dei giovani allenati da Riccardo Trillini contro avversarie di prim’ordine. Questa volta il pronostico pende, seppure in maniera leggera, dal lato del capitano Andrea Parisini e dei suoi compagni. “Ma affrontiamo una squadra ugualmente di ottimo livello – avverte il pivot italiano – con giocatori che vengono da squadre impegnate anche in Europa o in campionati importanti. Servirà la migliore Italia per pensare di batterli. Sappiamo che giocare in Turchia significa tanto pubblico e atmosfera calda. E sappiamo anche come questo fattore possa influenzare la partita, soprattutto davanti a una squadra giovane come la nostra. Non dovremo cadere in questa trappola. L’obiettivo è cercare di vincere subito e tenere comunque tutto aperto in vista della partita di ritorno”.

Qualche problema derivante dall’infermeria in casa Italia: out i mancini Thomas Bortoli e Max Prantner, l’ala Gianluca Dapiran e il terzino Davide Bulzamini, autentico baluardo della difesa azzurra. “Sappiamo di avere delle assenze – aggiunge Parisini – ma chi subentrerà dovrà farlo con la consapevolezza che questa Italia è un gruppo in cui ognuno può recitare un ruolo importante. L’atmosfera è quella giusta. Vogliamo passare il turno”. A Sakarya stasera si comincia alle ore 17. Arbitra la coppia montenegrina Ivanovic-Vujisic. Diretta su Sky Sport 253. Il match sarà inoltre trasmesso in differita su Arena dalle 20.