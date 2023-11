Pallanuoto in lutto: è scomparsa Barbara Bufardeci

Circolo Canottieri Ortigia: "Oggi perdiamo un pezzo di noi"

Il ricordo anche del Circolo Canottieri Ortigia 1928, di cui Barbara era vice presidente, attraverso un post social: "E' una domenica di indescrivibile dolore per tutta la famiglia Ortigia e per la pallanuoto italiana. Barbara è stata una donna formidabile, forte, instancabile, un punto di riferimento per chi è cresciuto nell'Ortigia e per chi ha avuto la fortuna di conoscerla e incontrarla. Mamma di Andrea Negro, ex atleta dell'Ortigia, ma anche mamma adottiva per tanti atleti, che con lei, sotto il suo sguardo e il suo sorriso gentile, sono cresciuti. Per tutti noi, Barbara è stata una grande amica, con lei perdiamo un pezzo di noi, della nostra famiglia, del nostro cuore. A Barbara, da oggi in poi, dedicheremo ogni momento importante per i colori biancoverdi che lei ha amato profondamente".