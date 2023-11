Mondiale padbol, Italia eliminata nei quarti

Ai mondiali di padbol, che si sono svolti in Brasile, l'Italia è stata sconfitta ai quarti dalla Romania, con il punteggio di 6-3, 6-1. La nazionale romena si è poi aggiudicata il titolo iridato, battendo in finale l'Uruguay (5-7, 6-3, 6-2). Il padbol è uno sport inventato nel 2010 in Argentina - da una fusione tra calcio, tennis, squash e padel - e che negli ultimi anni si sta diffondendo in diversi paesi

La Romania si è aggiudicata il mondiale di padbol in Brasile, battendo in finale l'Uruguay (5-7, 6-3, 6-2). La nazionale italiana ha raggiunto i quarti, dove ha perso proprio con la nazionale romena (6-3, 6-1). Olivian Surugiu, Victoraș Popescu, Rafael Vasile e Mihai Tiplic sono i quattro componenti della squadra che si è aggiudicata il titolo iridato di questo sport inventato in Argentina nel 2010 (il primo mondiale si è svolto 10 anni fa, nel 2013).

Cosa è il padbol: il regolamento

Come detto il padbol è nato nel 2010 in Argentina - da una fusione tra calcio, squash, padel e tennis. Oggi viene principalmente praticato in Spagna, Argentina, Brasile, Uruguay, Italia e Israele. Nel nostro paese il primo campo omologato è stato quello di Cagliari, nel 2020.

Per quanto riguarda il regolamento ogni gioco inizia con un servizio con il quale il giocatore deve mandare la palla dall’altra parte della rete. In caso di errore, il giocatore avrà una seconda possibilità di servizio. Se dovesse ripetere l'errore, il punto viene assegnato alla squadra avversaria. Ogni squadra ha un massimo di tre tocchi per giocare la palla, che può rimbalzare anche contro le barriere perimetrali, usandole come sponda. Nel proprio campo è consentito un solo rimbalzo.

E' possibile giocare la partita in singolo oppure in coppia. La partita - così come nel padel e nel tennis - è suddivisa in tre set da sei game. Ogni gioco segue le stesse regole del padel. In caso di '40 pari' si ricorre alla regola del vantaggio come nel tennis.

Il campo - suddiviso in zona di servizio, zona di ricezione e zona rossa - è circondato da una rete rigida perimetrale di dimensioni di 4 metri nei lati corti e fino a 3 metri nei lati lunghi. La zona di servizio è posta all’estremità del lato corto del campo ed è distante 3,25 metri dalla rete perimetrale. La parte centrale del campo è la zona di ricezione, che così come quella rossa è divisa in due trasversalmente.

Per quanto riguarda il pallone è necessario che sia brevettato della taglia 4 ½, con una camera d’aria ultraleggera e un’imbottitura a 3 strati.