Mondiali pallamano, la corsa al titolo live su Sky

Stasera le semifinali Danimarca-Norvegia (ore 17.30) e Svezia-Francia alle 21, domenica 17 dicembre la finale. Danesi padrone di casa a Herning davanti a 15mila spettatori. Norvegia e Francia le grandi favorite. La corsa al 26^ titolo iridato della pallamano femminile è live su Sky Sport Max

I Campionati Mondiali di pallamano giungono all’epilogo. Tra stasera (venerdì) e domenica 17 dicembre, all’Jyske Bank Boxen di Herning, in Danimarca, andranno in scena semifinali e finale che assegneranno il 26esimo titolo iridato della storia. Nessuna sorpresa sulle contendenti: le più forti sono arrivate tutte in fondo e il tabellone delle semifinali proporrà dunque un attesissimo derby scandinavo tra le danesi padrone di casa e la Norvegia (ore 17.30), seguito alle 21.00 dal confronto tra Francia e Svezia. Le due sfide, come anche la finale del 17 dicembre, alle ore 19.00, saranno tutte trasmesse in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW.

Potere scandinavo Le tre nazioni che hanno ospitato questa edizione dei Mondiali – ovvero Norvegia, Danimarca e Svezia – sono tutte arrivate fino in fondo. Una conferma sul trend che le ha viste protagoniste degli ultimi anni. L’outsider è certamente la formazione svedese, a corrente alternata nei risultati raccolti in campo internazionale e solo un’altra volta nella storia, nel 2017, rientrata tra le prime quattro della competizione.

Quella tra Norvegia e Danimarca, invece, è una vera e propria finale anticipata. E del resto finale è stata appena un anno fa agli EHF EURO 2022, dove, tanto per cambiare, le norvegesi sono salite sul tetto d’Europa. Quella allenata da Thorir Hergeirsson è la squadra da battere per eccellenza: 15 medaglie d’oro (e 31 totali) tra Giochi Olimpici, Mondiali ed Europei, detentrice del titolo iridato e di quello continentale. Lo strapotere della Norvegia sembra illimitato, ma la Danimarca avrà dalla propria i 15mila spettatori di Herning per una semifinale da brividi.

Le 'intruse' della Francia Le intruse, in una faccenda tutta scandinava, sono le campionesse olimpiche della Francia. Finalista ai Mondiali del 2021, la squadra guidata da Olivier Krumbholz è imbattuta e ai quarti ha passeggiato contro la Repubblica Ceca. Ma non è tutto: le transalpine sono anche le sole ad avere battuto di recente la Norvegia, col 24-23 che ha infiammato la seconda fase del torneo. Tra le star della Francia c’è il centrale Estelle Nze Minko: “Cinque semifinali di fila ai Mondiali, in termini di continuità, sono qualcosa di importante. Sono la dimostrazione del lavoro svolto, ma anche uno stimolo ad andare avanti e a volere di più”.