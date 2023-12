Pallamano, Francia campione del Mondo per 3^ volta

Le transalpine gioiscono a Herning, in Danimarca, battendo 31-28 le campionesse uscenti della Norvegia. Per la Francia è il terzo titolo iridato che fa il paio con l’oro olimpico di Tokyo: è la volata perfetta in vista dei Giochi Olimpici in casa della prossima estate

Vent'anni dopo il primo titolo del 2003, a sei anni di distanza dal bis del 2017, la Francia della pallamano si laurea campione del mondo. A Herning, di fronte a 15mila spettatori, battute 31-28 le campionesse uscenti della Norvegia, squadra dei record ma che deve cedere contro la freschezza atletica e la maggiore profondità di organico della selezione allenata da Olivier Krumbholz. Il 65enne tecnico di Metz, che dopo i Giochi Olimpici di Parigi 2024 lascerà la guida della selezione, regala un altro successo alla Francia dell’handball: è la sua 13esima medaglia, la quinta d’oro. Deve abdicare invece la Norvegia, aggrappata al talento di Henny Reistad e alle fiammate di Stine Oftedal, ma apparsa indietro rispetto ad un’avversaria, la Francia, che ha saputo trovare anche e soprattutto tra le sue rotazioni, a cominciare dalla giovanissima Léna Grandveau, le protagoniste inattese della finale. Le scandinave reggono per un tempo: equilibrio fino al 17’ sul 13-12, ma gli ingressi di Horlane Kanor e di Meline Nocandy spaccano il match e permettono alla Francia di costruire il primo vantaggio sensibile (20-17). Il +3 al termine del primo tempo lancia Nze Minko e compagne. Salgono in cattedra le insospettabili: Sako, rimpiazzo della titolare Glauser tra i pali, piazza parate decisive, mentre Bouktit dai sette metri e Grandveau dal campo trovano i gol della fuga. La Norvegia torna sul -2 con Herrem, ma deve cedere sul 31-28 che fa gioire la Francia. Per la pallamano francese è la 17esima medaglia d’oro tra donne (5) e uomini (12), ennesima consacrazione di un movimento sportivo d’eccellenza. La pallamano internazionale ora si prepara al prossimo grande appuntamento. A gennaio, in Germania, andranno in scena gli EHF EURO 2024 maschili, la cui gara inaugurale del 10 gennaio tra i tedeschi e la Svizzera verrà giocata alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf davanti a 50mila spettatori.