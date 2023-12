Scardina torna a casa. Foto a tavola col sorriso

Daniele Scardina lo aveva annunciato un paio di settimane fa: "Dopo 10 mesi in ospedale e riabilitazione si torna a casa. Il 20 dicembre torno nella mia città con il calore della mia famiglia che siete tutti voi". Detto, fatto. Oggi 'King Toretto' è tornato a casa e ha pubblicato una foto, nelle sue stories di Instagram, che lo ritrae a tavola, con una bella bistecca davanti. Poi la scritta: "Grazie a Dio a casa!". 'King Toretto' era stato operato d'urgenza lo scorso febbraio per un'emorragia cerebrale presso l'Humanitas di Rozzano. Il pugile, 31 anni, era stato colto da un malore mentre si trovava in palestra ad allenarsi. Ora, per lui, un bel regalo di Natale.