Conor McGregor e Cristiano Ronaldo seduti l’uno accanto all’altro, con l’irlandese che si esibisce in uno dei suoi soliti show lasciando CR7 a tratti piuttosto stupito dalla sua esuberanza. È successo al Day of Reckoning, un evento di boxe che si è svolto a Riyad il 23 dicembre. Entrambi erano tra gli ospiti vip: McGregor si presenta all’arena con un outfit molto elegante e approfitta della presenza di Cristiano per avvicinarsi durante il match di Dimitrij Bivol, pugile campione del mondo dei mediomassimi. L’irlandese inizia a parlare dello stile di combattimento del russo, ma anche del suo amore per i soldi, per poi concludere con una “gara” di orologi tra il suo e quello di Cristiano. La faccia del portoghese tradisce il suo stato d’animo per certi versi sorpreso ma anche divertito dall’atteggiamento dell’ex campione UFC.