Favolosa Italia agli Europei di pattinaggio con due coppie sul podio di Kaunas. Matteo Guarise e Lucrezia Beccari sono i nuovi campioni continentali delle coppie di artistico, con l'argento andato ai georgiani Anastasiia Metelkina e Luka Berulava. Festa azzurra anche per il bronzo di Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, per la prima volta in Italia una coppia conquista due medaglie europee in questa specialità.