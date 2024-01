Slittino, Voetter e Oberhofer seconde a Innsbruck

Andrea Voetter e Marion Oberhofer non si fermano più. La coppia italiana si piazza al secondo posto anche nel doppio di Innsbruck e mette a segno il terzo podio consecutivo in Coppa del mondo. E sul budello austriaco il doppio italiano ha rischiato di vincere visto il distacco estremamente risicato (14 millesimi) dalle tedesche Dagenhardt/Rosenthal, che si sono imposte con il tempo finale di 1'20″178. Terze le americane Forgan/Kirkby a 206 millesimi dalle leader. La gara assegnava anche le medaglie per i Campionati Europei, quindi Votter/Oberhofer vincono anche la medaglia d'argento nella competizione continentale. E le azzurre salgono al secondo posto anche nella classifica generale di Coppa del mondo, con 370 punti, 40 in meno rispetto a Dagenhardt/Rosenthal e 6 di vantaggio rispetto alle austriache Egle/Kipp, oggi crollate al nono posto finale, dopo essere state al comando a metà gara.