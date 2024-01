Pallamano, Europei: semifinali e finale su Sky

Alla Lanxess Arena di Colonia, di fronte a 20mila spettatori, si assegna il sedicesimo titolo europeo della pallamano. Francia-Svezia (ore 17.45) e Germania-Danimarca (ore 20.30) si sfidano in semifinale. Domenica 28 la finale alle 17.45. Tutte le gare in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW

Più che le semifinali degli Europei, somigliano ad una serata di gala o, ancora meglio, alla notte degli Oscar. È un’autentica parata di stelle della pallamano mondiale quella che venerdì, alla LANXESS Arena di Colonia e di fronte a 20mila spettatori, accenderà le semifinali degli EHF EURO 2024. L’evento dei record per l’handball globale, aperto il 10 gennaio coi 53.500 fan alla MERKUR-SPIEL Arena di Düsseldolrf, arriva all’epilogo. E le grandi ci sono tutte: oggi la Francia oro olimpico sfiderà i campioni europei della Svezia (ore 17.45), per poi lasciare spazio al confronto tra i padroni di casa della Germania e la Danimarca campione mondiale (ore 20.30). Tutto questo, per gli appassionati italiani, in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW.

Oggi le semifinali, domenica 28 gennaio la finale. Tutto live su Sky

“Non vediamo l’ora, ma sappiamo che sarà molto difficile batterli” ha detto Philip Weber, senatore del roster tedesco che, seppure con il calore del pubblico amico, alle 20.30 giocherà da outsider contro i danesi, per tre volte consecutivamente (2019, 2021 e 2023) vincitori del titolo iridato e considerati i grandi favoriti. Ma se per Germania – Danimarca bisognerà attendere le 20.30, ancora prima, dalle 17.45, sarà la volta di una Francia – Svezia da brividi. Da un lato l’MVP di EURO 2022, il centrale scandinavo Jim Gottfridson. Dall’altra parte Nikola Karabatic, la storia recente di questo sport, divenuto top scorer di sempre della competizione e che lascerà la pallamano giocata dopo i Giochi Olimpici in casa. Sono loro i simboli di un match aperto a ogni pronostico, imprevedibile e che già un anno fa, ai Mondiali, aveva dato spettacolo per poi sancire l’approdo dei transalpini alla finale. In quella partita Gottfridson non c’era perché infortunato. “Qualcuno attribuisce alla sua assenza la nostra vittoria dello scorso anno. Ora vedremo se hanno ragione oppure no”, ha commentato il mancino francese Nedim Remili. Su Sky Sport Max sarà dunque un lungo fine settimana di pallamano. Si inizia oggi con le semifinali: prima Francia – Svezia, poi Germania – Danimarca. Domenica, alle 17.45, la finale.