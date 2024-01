Un imprevisto nella corsa. Del resto quante volte può capitare di vedere un uomo correre con un frigo sulle spalle? È quello che è accaduto a Stevenage , Inghilterra, dove la polizia ha scambiato un aspirante maratoneta per un ladro . A raccontarlo alla BBC è stato lo stesso corridore, Daniel Fairbrother, fermato dagli agenti dell'Hertfordshire mentre si allenava per la maratona di Londra. Una preparazione estrema e sicuramente non abituale che ha destato sorpresa anche tra le forze dell'ordine. “Hanno acceso le luci blu, bloccato il traffico e mi hanno fermato per scoprire cosa stesse succedendo - ha spiegato l'uomo -. Un agente di polizia ha abbassato il finestrino e mi ha detto: «Capisci che dobbiamo fermarti, c'è un frigorifero sulla tua schiena? ». Comprensibilmente non avevano mai visto nulla di simile prima". E così tutto è stato più chiaro. "Vorremmo augurare a Daniel tutto il meglio per l'allenamento per la maratona" ha dichiarato un portavoce della polizia.

L'obiettivo della maratona

Con questo duro allenamento il signor Fairbrother spera di raccogliere 10 mila sterline nella lotta contro il diabete. “È a sostegno del mio migliore amico Sam che è un diabetico di tipo 1 - ha affermato il dilettante maratoneta inglese -. L'anno scorso ho provato ad intraprendere una sfida che non è andata come avevo previsto, gli ho promesso di tornare più grande e più forte. Sono semplicemente grato di fare qualcosa per, si spera, aiutarlo. Non sono un medico e non so trovare una soluzione, ma posso finanziare coloro che lo fanno". Il controllo degli agenti non lo ha, comunque, infastidito: "Mi aspetto che la polizia faccia il suo lavoro e controlli qualcuno che va in giro con un frigorifero - ha concluso -. Se mi fermassero altre 10 volte non mi darebbe fastidio".