Pallamano, Brixen e Erice vincono la Coppa Italia

Come un anno fa a Rimini, anche a Riccione Brixen e AC Life Style Erice conquistano la Coppa Italia. Al Play Hall ieri (domenica) altoatesini e siciliane gioiscono e scrivono il loro ancora una volta nell'albo d'oro, difendendo il trofeo alzato al cielo nella passata stagione. La 39^ edizione degli uomini, in particolare, è il quarto successo dei brissinesi tra il 1982 e oggi, il secondo consecutivo delle Arpie siciliane che, dopo la Supercoppa, si candidano ora al triplete. Al maschile finale ad alta intensità nel 74esimo derby d’Alto Adige contro i Black Devils di Merano. La sfida si decide con un 26-25 nel segno del portiere italo-croato Mate Volarevic, anche quest’anno MVP della finale dopo una parata prodigiosa che congela l’ultimo assalto meranese. Scongiurati i supplementari, Brixen può gioire coi suoi numerosi tifosi giunti dall’Alto Adige. “Questo successo rappresenta un altro passo in avanti nel nostro percorso”, ha detto Davor Cutura, tecnico dei brissinesi. “Le vittorie possono avere un effetto positivo per poter crescere nella fiducia ma possono anche causarti appagamento. Ogni volta dobbiamo provare solo a superarci".