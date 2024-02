Strepitoso Fabbri, record italiano indoor nel peso

Capolavoro di Leonardo Fabbri a Liévin, in Francia. L'argento mondiale torna ampiamente oltre i ventidue metri e sgretola il record italiano indoor del peso con 22,37, sfilando il primato al compagno d'allenamento Zane Weir che aveva lanciato 22,06 a Istanbul in occasione dell'oro europeo indoor nel 2023 ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

Questa misura tra l'altro non era stata mai realizzata prima dall’azzurro, nemmeno ai Mondiali di Budapest, quando per il secondo gradino del podio aveva gettato a 22,34. Fabbri vince con una serie di tutto rispetto: con 22,06, 21,92 e 21,69, oltre al 22,37 con cui ha battuto il tre volte iridato Tom Walsh, che in carriera ha trionfato ai Mondiali di Londra e al coperto a Portland e Birmingham (22,16 per il neozelandese). Terzo con 21,32 il ceco Tomas Stanek, quarto l’altro azzurro Zane Weir (Fiamme Gialle) con 21,03.