Pallamano, qualificazioni Euro: Lettonia-Italia

Terza giornata del Gruppo 4: le Azzurre hanno bisogno di blindare la terza posizione per continuare a inseguire la qualificazione. A Dobele arriva una Italia in emergenza tra infortuni e indisponibilità. Il Ct Tedesco: "Questa squadra ha talento. Il nostro obiettivo rimane vincere". Inizio alle 18.10 e diretta su Sky Sport Arena e NOW

A quattro mesi dal suo ultimo impegno ufficiale, questa sera (giovedì), alle 18.10 allo Sports Centre di Dobele, l’Italia della pallamano affronterà la Lettonia per la terza giornata del Gruppo 4 di qualificazione agli EHF EURO 2024 di Austria, Ungheria e Svizzera. Sarà la prima di due gare ravvicinate: il 3 marzo, infatti, le due squadre si ritroveranno ancora l’una contro l’altra, ma in quell’occasione alle 18.30 a Chieti. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky. Stasera, appuntamento sul su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Le due sfide hanno bisogno di poche presentazioni in fatto di classifica. Dopo aver perso nettamente contro le strafavorite Francia e Slovenia nelle prime due giornate giocate a ottobre, Italia e Lettonia hanno ancora una strada per cercare la qualificazione: piazzarsi tra le quattro migliori terze degli otto gironi di qualificazione. Per riuscirci, tuttavia, sarà necessario innanzitutto blindare la terza piazza e poi, calcolatrice alla mano, pensare a ciò che potrà accadere dopo, in primavera, nelle ultime due giornate del Gruppo 4.

Emergenza Azzurre: 7 le esordienti

È una Nazionale in emergenza, quella che ha raggiunto la città di Dobele, circa 80 chilometri a sud-ovest della capitale Riga: saranno addirittura sette le esordienti in seniores, con le quali fare fronte alle assenze delle tante infortunate, tra le quali anche il capitano Ilaria Dalla Costa. “Abbiamo lavorato bene in questi giorni – ha dichiarato il CT azzurro Giuseppe Tedesco – consapevoli di dover affrontare problemi legati ai numerosi infortuni e alle indisponibilità. Ad ogni modo credo che questa Nazionale abbia del talento, pur pagando inevitabilmente in termini di esperienza internazionale. Dobbiamo fare di necessità virtù, ma sarà una buona virtù perché credo che le atlete convocate abbiano già dato prova, nelle selezioni giovanili, di poter competere a livello internazionale". Allo Sports Centre di Dobele di Dobele inizio stasera alle 18.10 e direzione arbitrale affidata alla coppia finlandese Kinnari-Skogberg. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.