Pallamano, l'Italia vince in Lettonia 32 a 14

Largo successo delle azzurre a Dobele nella terza giornata delle qualificazioni europee: 32-14 e ritorno al successo fuori casa che mancava dal novembre 2022. Domenica ritorno a Chieti e in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW

L’Italia della pallamano conquista i suoi primi due punti nel Gruppo 4 di qualificazione agli EHF EURO 2024. Prestazione convincente delle azzurre, che in trasferta a Dobele battono 32-14 la Lettonia nella terza giornata del proprio raggruppamento, balzando così al terzo posto alle spalle di Francia e Slovenia.

Gara di ritorno a Chieti il 3 marzo, live su Sky

A questo incontro, largamente condotto dalla Nazionale guidata da Giuseppe Tedesco, farà seguito il ritorno del prossimo 3 marzo (ore 18:30) ne 'La Casa della Pallamano' di Chieti e in diretta su Sky Sport Max. In un girone dominato dalle campionesse mondiali e olimpiche della Francia, che intanto sempre ieri (giovedì) hanno liquidato la Slovenia con un perentorio 34-20, la Nazionale ha ben chiaro il suo obiettivo: prendersi il terzo posto e rimanere in corsa per l’accesso al torneo continentale di fine anno come una delle migliori terze degli otto gironi di qualificazione.

Vittoria fuori casa che mancava da più di un anno

Quella che arrivava a Dobele – e che si rivedrà a Chieti – era un’Italia ridisegnata a causa delle numerose assenze, su tutte quella del capitano Ilaria Dalla Costa. In Lettonia debutto in gara ufficiale per le varie Nila Bertolino, Giulia Gozzi, Emma Salvaro, Giulia Conte, Lisa Ponti, Eleonora Colloredo. Tutte a segno le giocatrici di campo e brava anche Bertolino tra i pali con 10 parate e un notevole 66%. MVP dell’incontro: l’ala destra Giulia Rossomando, 19 anni e 8/9 al tiro. Partita senza storia, con la Nazionale avanti 19-5 al termine del primo tempo e, al netto di qualche errore di troppo, padrona del campo sino alla gioia finale per una vittoria che fuori casa mancava dal novembre 2022 in Bulgaria (26-19).

Ct Tedesco: "Obiettivo raggiunto, a Chieti dobbiamo fare meglio"

“Vincere questo era il primo imperativo che avevamo in questo doppio confronto con la Lettonia. Sono soddisfatto dell'approccio alla partita – le parole del Ct Tedesco a fine gara – ma pretendo di più dalla squadra soprattutto per quanto mostrato nel secondo tempo, in cui una squadra più matura avrebbe insistito di più e avrebbe offerto una migliore prestazione. È pur vero che le tante ragazze all’esordio in Nazionale senior hanno pagato un po’ di emozione. Il nostro obiettivo è stato raggiunto, cerchiamo di fare ancora meglio a Chieti”. Appuntamento il 3 marzo a Chieti inizio alle 18.30. Diretta su Sky Sport Max (203) e in streaming su NOW.