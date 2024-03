Prima medaglia per l'Italia nel Grand Slam di judo in corso a Tashkent, torneo da seguire in diretta su Sky Sport Arena fino a domenica 3 marzo. Manuel Lombardo ha vinto l'oro nella categoria 73 kg, battendo in finale il russo Danil Lavrentev. Dopo una prima parte del match in leggera difficoltà, l'azzurro del gruppo sportivo dell'Esercito ha poi condotto l'incontro, mettendo pressione all'avversario e costringendolo a subire tre shido, che hanno portato alla squalifica del russo per somma di sanzioni al golden score. Per Lombardo è il terzo trionfo in carriera in un Grand Slam, torna al successo a un anno dal suo ultimo oro in questa competizione. Per il 25enne di Torino è un risultato importante perché lo avvicina sempre di più alla qualificazione all'Olimpiade di Parigi. Domenica 3 marzo ultima giornata del Grand Slam di judo a Tashkent, le finali saranno trasmesse in diretta dalle 13 su Sky Sport Arena.