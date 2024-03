Pallamano, qualif. Euro: bis azzurro con Lettonia

A Chieti le Azzurre dominano il secondo confronto in quattro giorni: vittoria larghissima (43-8) e Slovenia agganciata al secondo posto del girone. Scenari ancora aperti per la qualificazione da migliore terza. Ad aprile le ultime due gare contro Francia e Slovenia

Anche il bis è centrato. L’Italia batte con uno scarto nettissimo, 43-8 il finale, la Lettonia ne 'La Casa della Pallamano' di Chieti e conquista il terzo posto matematico nel Gruppo 4 di qualificazione agli EHF EURO 2024 di Ungheria, Austria e Svizzera. Secondo successo consecutivo delle azzurre, brave a confermare - e migliorare - il 32-14 maturato giovedì scorso in trasferta a Dobele. Classifica del raggruppamento ora con la Francia in testa, a punteggio pieno e già qualificata, seguita dal duo formato da Slovenia e Italia a quota quattro punti. Ad aprile gli ultimi 120' che decideranno le sorti del girone.

Successo contro Lettonia vittoria più ampia della Nazionale femminile

Il successo ottenuto ieri (domenica) a Chieti rappresenta inoltre la vittoria più ampia della Nazionale femminile nelle qualificazioni europee: le 35 reti di scarto di domenica superano il 37-18 ottenuto nel 2007 a Plzen (Repubblica Ceca) sempre contro la Lettonia. Partita senza storia e sempre dominata dalle azzurre, apparse da subito concentrate in difesa e abili nel ripartire in contropiede. Eloquente il parziale al termine della prima frazione: 21-3, meglio anche del 19-5 registrato all’andata. Nella ripresa l’intensità non cala. A Chieti si chiude tra i sorrisi: Italia batte Lettonia col punteggio di 43-8. Azzurre terze nel Gruppo 4.

Tedesco: "Qualificazione un sogno che abbiamo il dovere di coltivare"

"Avevamo chiesto alle ragazze di mantenere la stessa intensità mentale per tutta la partita e loro hanno risposto benissimo", ha detto a fine gara il direttore tecnico Giuseppe Tedesco. "La squadra aveva voglia di giocare e voglia di divertirsi. C'era proprio bisogno di questa dimostrazione davanti al nostro pubblico. La qualificazione? È un sogno che come Nazionale e come movimento abbiamo il dovere di coltivare". Il percorso nel Gruppo 5 si concluderà con le sfide della 5^ giornata contro le campionesse iridate della Francia, il 3 aprile nuovamente a Chieti, per poi completare il percorso il 7 aprile a Lubiana contro la Slovenia.