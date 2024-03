Pallamano, qualif. Mondiali: oggi Belgio-Italia

Azzurri in campo per il primo atto del doppio confronto. Il Dt Trillini: "Servirà l’apporto di tutti per imprimere il nostro ritmo”. Inizio stasera alle 20.10 in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Ritorno il 17 marzo a Pescara

L’Italia della pallamano torna in campo stasera (mercoledì) ad Hasselt, sul campo del Belgio, per l’andata del secondo turno di qualificazione ai Campionati Mondiali 2025. Inizio alle ore 20.10 in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW per il primo di due impegni ravvicinati che chiameranno in causa il capitano Andrea Parisini e i suoi compagni: la Nazionale, infatti, tornerà in campo domenica per la sfida di ritorno, in quell’occasione in casa, col sostegno del pubblico del Pala Giovanni Paolo II di Pescara. Gli azzurri hanno ottenuto il diritto di giocare in questo secondo turno dopo avere eliminato la Turchia nelle sfide della prima fase giocate a novembre. “Dobbiamo ripartire da quello spirito – dice il Direttore Tecnico Riccardo Trillini – e da quella energia, da quella carica. Facciamo i conti con alcune problematiche legate alle assenze di giocatori importanti nel ruolo di ala destra (D’Antino, Prantner e Bronzo ndr), anche se non tutto è negativo: abbiamo ritrovato elementi di spessore come Bortoli o come Bulzamini tra i terzini, oltre ad avere inserito elementi che potranno garantirci alternanza di qualità come Helmersson e Pozzer. In generale, cercheremo di sfruttare ogni rotazione: avremo bisogno di tutti i giocatori a disposizione per imprimere il ritmo che vogliamo alle due partite”.

Confronto numero 22 tra Italia e Belgio

Sarà il 22^ confronto dal 1971 fra Italia e Belgio: gli azzurri lo affronteranno con l’intento di arrivare nelle migliori condizioni possibili, in termini di risultato e di morale, alla gara di ritorno in casa. Tra i fattori da tenere in considerazione, ovviamente anche la differenza reti. La vincente affronterà a maggio il Montenegro per il terzo e ultimo turno di qualificazione. I Mondiali si svolgeranno nel gennaio del 2025 tra Croazia, Danimarca e Norvegia. Appuntamento stasera ad Hasselt inizio alle 20.10, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.