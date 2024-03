Short track, Fontana torna ed è subito bronzo

L’Italia chiude i mondiali di short track a Rotterdam con quattro medaglie. La prima e più attesa è arrivata nei 1000 metri femminile, che ha visto il ritorno di Arianna Fontana in una finale con la divisa della Nazionale. L’atleta italiana si porta a casa il bronzo, dopo aver assaporato l’odore della vittoria, nella prima gara che è stata poi cancellata per irregolarità e che ha visto l’espulsione della belga Desmet e la caduta delle altre 3. Per l’azzurra, che torna in Nazionale per la prima volta dalle Olimpiadi di Pechino 2022, si tratta di una medaglia molto importante in ottica Milano Cortina 2026. Le altre due medaglie individuali sono arrivate nella finale maschile dei 1000 metri: argento per Sighel e bronzo per Spechenhauser. Il primo è stato beffato al fotofinish dal canadese Dandjinou che si è portato a casa la vittoria. A chiudere il weekend di gare nel migliore dei modi ci ha pensato la staffetta mista che ha conquistato un argento con il quartetto composto da Pietro e Arianna Sighel, Chiara Betti e Andrea Cassinelli.