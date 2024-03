Anche i numeri 1, a volte, cadono. E se parliamo di scacchi può succedere, di certo ancor più raramente, che lo facciano anche contro degli avversari che nessuno poteva pronosticare come vincenti. Generando, ovviamente, dei risultati a clamorosa sorpresa. È esattamente quello che è successo al numero 1 del mondo, il fenomenale norvegese Magnus Carlson, durante il “Bullet Bral 2024”, un torneo online che si è giocato con la formula di partite blitz, ovvero nelle quali i giocatori hanno un tempo molto limitato per completare le proprie mosse, in questo caso appena un minuto. Ma a rendere il tutto ancora più sorprendente è l’identikit del vincitore della sfida contro Carlson, un ragazzino argentino che farà sicuramente parlare di sé in futuro: si chiama Faustino Oro (e già il nome…), ha solo 10 anni, nonostante sia già Maesto Fide, terza categoria internazionale per importanza (dopo ci sono solo Maestro Internazionale e Gran Maestro), e in patria è già una stella. Soprattutto dopo il suo exploit al Bullet Bral, al termine del quale, con disarmante tranquillità, ha esultato con molta discrezione: “Ho battuto Carlsen… Sono davvero molto contento. È stata una grande gioia per me perché non avevo mai giocato contro di lui". La vittoria contro Carlsen, in ogni caso, non gli ha consentito di vincere il torneo, conquistato dal Gran Maestro americano Hikaru Nakamura, al termine del quale Oro si è piazzato 21esimo.