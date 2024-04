Pallamano femm, qualif. Euro: oggi Italia-Francia

Ultime due partite del Gruppo 4 per la Nazionale. Azzurre ancora in corsa per la qualificazione come migliore terza, ma serve almeno un punto domenica a Lubiana. Oggi a Chieti missione impossibile contro la Francia oro olimpico e campione mondiale. Appuntamento alle 18 in diretta su Sky Sport Arena e NOW

Ultime due partite del percorso. Tra stasera (mercoledì) e domenica prossima, l’Italia della pallamano scriverà il proprio destino nel Gruppo 4 di qualificazione agli EHF EURO 2024. Le possibilità di farcela sono legate soprattutto al match del 7 aprile a Lubiana, in casa della Slovenia, che a conti fatti avrà già staccato il proprio pass in maniera aritmetica. Lo ha già fatto anche la Francia, oro olimpico e detentrice del titolo mondiale, di scena stasera alle 18.00 ne 'La Casa della Pallamano' di Chieti. Per le azzurre pronostico chiuso al cospetto della squadra più forte del pianeta, ma opportunità di crescita ineguagliabile. “All’andata – dice il capitano Ilaria Dalla Costa, al rientro in azzurro dopo l’infortunio – ci siamo trovate in un contesto stratosferico, contro una squadra fortissima e questo ci ha un po’ impaurite. Credo che quell’esperienza ci sia comunque servita per migliorarci: da lì ripartiamo per fare meglio e per proiettarci con tutte le nostre forze sulla partita in Slovenia. Sappiamo quanto sarebbe importante anche strappare solo un punto”.

L’Italia, dunque, tenterà di sfruttare al massimo i 60 minuti di oggi e di contenere una Francia arrivata a Chieti al gran completo, per poi gettarsi anima e corpo sulla trasferta in Slovenia. A Lubiana, domenica, potrebbe bastare anche un pari per rientrare nella speciale classifica delle migliori terze e staccare un pass agli Europei mai ottenuto prima. Nel frattempo oggi ne 'La Casa della Pallamano' il direttore tecnico Giuseppe Tedesco ritroverà Dalla Costa e Vanessa Djiogap sulla linea dei terzini. Per quest’ultima partita speciale al pari di Sofia Ghilardi: entrambe giocando in Francia, a Le Havre. Dall’altra parte sarà un’autentica parata di stelle: dal capitano Estelle Nze Minko al pivot Pauletta Foppa, la selezione allenata da Olivier Krumbholz non farà sconti e non abbasserà la guardia nell’anno in cui, da padrona di casa, cercherà di difendere l’oro olimpico a Parigi 2024. Stasera su Sky Sport Arena e in streaming su NOW diretta a partire dalle ore 18.00.