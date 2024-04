L'Italia del Curling maschile è in semifinale ai Mondiali in corso in Svizzera. Gli azzurri hanno battuto la Germania per 8-3 nel 'qualification game' che metteva in palio un posto fra le prime quattro. L'Italia, bronzo nel torneo iridato del 2022, se la vedrà con la Svezia. L'altra semifinale sarà tra Canada Scozia.