Pallamano, Italia perfetta batte Montenegro 32-26

DT Trillini: "Una grande partita, fiducia per gara a Podgorica"

“Abbiamo fatto ciò che speravamo di fare: giocare una grande partita – le parole del Direttore Tecnico Riccardo Trillini – con aggressività in difesa per tenere lontani i loro tiratori e gestendo bene la quarta fase in attacco con Marrochi e Simone Mengon. È mancata un po’ di aggressività in difesa sul 7vs6 del Montenegro, ma cos’altro dire? Il +6 rappresenta un ottimo risultato, ma che non ci lascia ovviamente tranquilli. A Podgorica sappiamo che ambiente ci aspetterà, ma ho grande fiducia nei ragazzi. È normale che prenderemo dei break, ma dovremo essere bravi a rimanere lucidi, a conservare le energie fino alla fine. Faccio grandi complimenti a Mengon e Savini che si alternano nella posizione di terzino destro, perché lo fanno con grande umiltà. Tutti vorrebbero centrale o a sinistra come nei loro club. Questa loro predisposizione al sacrificio ha permesso a Bronzo di essere la superstar con una partita superlativa al tiro. Da sottolineare anche la prova della difesa perché Parisini e Bulzamini in mezzo e i secondi difensori hanno dato una intensità difensiva fantastica”.

Domenica il ritorno: live dalle 17.30 su Sky Sport Arena e NOW

Non è finita e la parte più difficile arriva probabilmente adesso. A Podgorica, domenica dalle 17.30, gli azzurri per continuare a sognare dovranno difendere i sei gol accumulati a Conversano. Diretta su Sky Sport Arena e NOW