L'Estate italiana di Sky Sport: Wimbledon, Olimpiadi, Europei di atletica, America's Cup!

Il mito di Wimbledon in esclusiva su Sky

Un altro grande protagonista dell’Estate Italiana di Sky sarà il tennis. Uno sport sempre più amato, che sui canali Sky Sport gode di una copertura unica, con circa 6.000 match in 12 mesi, oltre 13 mila ore di gare in diretta grazie soprattutto al canale Sky Sport Tennis, più di 100 tornei tra ATP e WTA, frutto dell’accordo quinquennale fino al 2028, e circa 300 ore riservate ad analisi e approfondimenti. Numeri a cui si aggiungono le grandi imprese sportive degli ultimi mesi, con Jannik Sinner vincitore dell’Australian Open e del Masters 1000 di Miami, e Jasmine Paolini campionessa del WTA 1000 di Dubai e degli Internazionali BNL d’Italia nel doppio con Sara Errani. Tra circa un mese arriverà anche il torneo di Wimbledon, grande esclusiva Sky: dal 1° al 14 luglio il più famoso e prestigioso evento tennistico su erba al mondo, terzo Slam della stagione, sarà in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Dai campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club londinese andranno in onda su Sky circa 750 ore live per la 137esima edizione del The Championships, che terminerà con le finali per il titolo femminile (sabato 13 luglio) e quello maschile (domenica 14 luglio). Come da tradizione, la copertura del torneo garantita dalla squadra di Sky Sport sarà di altissimo livello: dopo l’esordio per gli Internazionali BNL d’Italia, si riaccende per l’occasione lo studio dedicato al tennis realizzato ad hoc nella sede centrale di Milano. Le telecronache principali saranno in diretta da Londra e gli inviati saranno in collegamento costante per news e interviste, con Flavia Pennetta nella rosa dei talent insieme a Ivan Ljubicic, Paolo Bertolucci, Barbara Rossi, Stefano Pescosolido, Laura Golarsa, Raffaella Reggi, Fabio Colangelo, Laura Garrone, Gianluca Pozzi, Marco Crugnola e Nicolò Cotto. A tutto questo si aggiunge la tecnologia in continuo avanzamento, che resta uno dei marchi di fabbrica Sky anche per il tennis. Anche per Wimbledon non mancherà lo storico Sky Sport Tech, la lente d’ingrandimento virtuale che come sempre aiuterà ad analizzare tecnicamente e tatticamente i colpi decisivi e le giocate più belle. Tutto questo mentre è in corso il secondo torneo del Grande Slam, il Roland-Garros, visibile sui canali Eurosport: per gli abbonati Sky è disponibile anche un canale Eurosport 4K, attivo per le due settimane parigine. La stagione proseguirà poi con centinaia di sfide da seguire sempre su Sky e in streaming su NOW e si snoderà a partire dai tornei sull’erba, per poi proseguire sulla terra e sul cemento. Il calendario delle prossime settimane propone diversi tornei ATP e WTA, con la possibilità di accedere a Sky Sport Plus: durante i tornei ATP e WTA di cui Sky ha acquisito i diritti, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, ogni appassionato può accedere alle immagini in diretta dei campi di gioco seguiti dalla produzione internazionale ATP e WTA, con commento originale, per vivere il tennis come mai prima d’ora. E per gli abbonati NOW è disponibile EXTRA Match, che arricchisce la proposta dei tornei tennistici.

I grandi tornei su Sky

Questi i prossimi tornei in programma: ATP e WTA S’Hertogenbosch, ATP Stoccarda e WTA Nottingham (10-16 giugno); ATP Queen’s, Halle, WTA Berlino e Birmingham (17-23 giugno); ATP e WTA Eastbourne, ATP Maiorca e WTA Bad Homburg (24-30 giugno); ATP Amburgo, Båstad, Gstaad e Newport e WTA Budapest (15-21 luglio); ATP Atlanta, Kitzbuhel, Umag, WTA Amburgo e Praga (22-28 luglio); ATP e WTA Washington (29 luglio-4 agosto). Negli Stati Uniti sarà la volta dei “1000”, con tutti i top player in campo: Masters 1000 Montreal e ATP 1000 Toronto (6-12 agosto); Masters 1000 e WTA 1000 Cincinnati (12-19 agosto). Si proseguirà poi con i tornei ATP Winston-Salem, WTA Monterrey e Cleveland (18-24 agosto) e WTA Guadalajara e Monastir (9-15 settembre). L’Estate Italiana del tennis nella Casa dello Sport di Sky si concluderà poi con un ultimo, attesissimo, appuntamento: il ritorno in campo della Nazionale maschile, chiamata a difendere la Davis Cup dopo il trionfo di Malaga 2023 a partire dal Group Stage in programma dal 10 al 15 settembre a Bologna e nelle altre tre sedi di Manchester, Valencia e Zhuhai. Anche per il padel, infine, si annuncia un’estate ricca di eventi: su Sky e in streaming su NOW ci sarà spazio per tutti i tornei del Premier Padel, il più prestigioso circuito internazionale, a partire dai due appuntamenti che si svolgeranno in Italia: il Major di Roma (17-23 giugno) e il P2 di Genova (15-21 luglio).