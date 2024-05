Goalball, a Lignano i Campionati Europei

Dal 31 maggio al 10 giugno a Lignano Sabbiadoro i Campionati Europei di Goalball maschili e femminili. Il goalball è lo sport di squadra paralimpico per ipovedenti e non vedenti che si svolge in palestra. In campo anche gli atleti e le atlete azzurre

Nel torneo maschile ci sono Italia , Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Montenegro, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia che si sfideranno dal 6 al 10 giugno. Gli azzurri guidati dal ct Domenico Napoletano sono nel girone A insieme a Spagna, Portogallo, Grecia e Danimarca. L’ Italia affronterà la Spagna giovedì 6 giugno alle ore 8 e il Portogallo alle ore 13. Venerdì 7 giugno ci sarà il match contro la Grecia (ore 10.30) e sabato 8 giugno l’ultima partita del girone contro la Danimarca (ore 8). Domenica 9 giugno sono in programma i quarti di finale, lunedì 10 giugno semifinali (ore 8 e ore 9.15) e nel pomeriggio la finale per il 3°/4° posto (ore 15) e la finalissima 1°/2° posto (ore 16.30). Le gare si disputeranno nel palazzetto del “Bella Italia Efa Vilage” di Lignano Sabbiadoro. L’Europeo di Goalball è organizzato dalla Fispic (Federazione italiana sport paralimpici per ipovedenti e ciechi).

Cosa è il Goalball

Il goalball è uno sport di squadra paralimpico per ipovedenti e non vedenti che si svolge in palestra. Le squadre sono composte da 3 giocatori (più tre riserve) che hanno l’obiettivo di lanciare una palla, che contiene dei sonagli metallici, nella porta avversaria. Tutti i giocatori sono bendati con una maschera oscurata per l’intera la durata della partita, in modo da garantire parità di condizione fra non vedenti assoluti ed ipovedenti. Si utilizza una palla di gomma del peso di 1,250 chili, con una circonferenza di 77 cm circa e munita di sonagli all’interno, con l’obiettivo di fare gol alla squadra avversaria. I match sono divisi in due tempi da 12 minuti effettivi ciascuno.

La Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi

La FISPIC è la Federazione Sportiva Paralimpica cui il CIP, Comitato Italiano Paralimpico, ha demandato la gestione, l'organizzazione e lo sviluppo dell'attività sportiva per ipovedenti e ciechi. La FISPIC raggruppa le discipline di goalball, torball, calcio a 5 B1 non vedenti e B2/3 ipovedenti, judo, scacchi, blind tennis e showdown.