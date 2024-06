Assente nell'ottagono dal 2021 contro Poirier, la star delle arti marziali miste non combatterà il prossimo 29 giugno con Michael Chandler. Lo ha comunicato Dana White, presidente della UFC, che indica un infortunio dell'irlandese come causa dell'assenza. I fan di 'The Notorious' dovranno aspettare: l'incontro sarà riprogrammato entro la fine del 2024

Rinviato ancora il grande ritorno di Conor McGregor nella UFC. Assente nell'ottagono dal 2021, quando subì un gravissimo infortunio alla caviglia contro Dustin Poirier, la superstar delle arti marziali miste non combatterà il prossimo 29 giugno contro Michael Chandler a UFC 303. Lo ha comunicato il presidente della più importante organizzazione di arti marziali miste, Dana White, che ha indicato come causa dell'assenza un infortunio del 35enne irlandese. Alex Pereira e Jiri Prochazka saranno quindi gli headliner dell'evento. Ed è la prima che un problema fisico costringe 'The Notorious' a non disputare un match. Da sottolineare come il ritorno in UFC di McGregor, annunciato lo scorso 24 maggio, aveva fatto esaurire tutti i biglietti in meno di 10 minuti. I fan di Conor dovranno aspettare ancora: l'incontro sarà riprogrammato entro fine 2024.