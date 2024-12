All'età di 45 anni la leggenda del padel mondiale, il più forte giocatore di sempre, ha terminato la carriera da professionista, uscendo di scena agli ottavi di finale del P1 di Milano, il suo ultimo torneo ufficiale. Il nostro Gus Spector, ex giocatore, coach dei maestri e commentatore per Sky, ci spiega i motivi della grandezza del Boss, come da tutti era conosciuto