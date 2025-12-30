Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'altro calcio

I gol più importanti del 2025 segnati fuori dal campo: storie di calcio e valori

Emiliano Tomasini
©Getty

Nel 2025 il calcio non ha segnato solo record e statistiche. Accanto ai gol di Mbappé, Haaland e dei giovani italiani, alcuni club e nazionali hanno lasciato il segno fuori dal campo: inclusione, sostenibilità, diritti e responsabilità sociale raccontano un altro modo di intendere questo sport

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ