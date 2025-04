Termina con un bilancio positivo l'esperienza della Nazionale italiana di Taekwondo agli Europei di Poomsae e Para Poomsae. A Tallinn, in Estonia, l'Italia conclude con un totale di 12 medaglie (2 ori, 5 argenti e 5 bronzi). Dopo i due ori e tre bronzi ottenuti nella giornata inaugurale, sono stati conquistati altri quattro argenti e due bronzi, confermandosi tra le grandi Nazioni protagoniste del panorama continentale. Nel Freestyle individuale, argento per Sofia Bechini (Under 17) e Valentina Arlotti (Over 17), mentre Filippo Di Vincenzo ha ottenuto il bronzo tra gli Under 17 maschili. Altre medaglie anche nelle gare a coppie: argento per Gaia Molari e Thomas Campana nel Freestyle Pair Under 17, e Valentina Arlotti e Luca Matellini nella categoria Over 17. Nel Poomsae tradizionale, è arrivato invece l'argento nella categoria Pair Juniores conquistato da Nicolas Achilli e Greta Mascherino, e il bronzo di Michelangelo Sampognaro e Claudia Cianci nella categoria Under 30. Medaglie di bronzo anche nel Para Poomsae, classe P23, con Stefania Monaco e Matteo Tosoni. Ma particolarmente rilevanti sono stati i risultati nel Freestyle Mixed, con l'Italia che ha conquistato entrambi gli ori in palio nelle gare a squadre, sia nella categoria Over 17 sia Under 17.