Farfalle, si ritira la capitana Alessia Maurelli

Alessia Maurelli, capitana delle Farfalle e bronzo agli ultimi Giochi olimpici di Parigi, ha annunciato il suo ritiro dalla ginnastica ritmica a 28 anni. "Ho iniziato vent'anni fa come una bambina. Grazie a tutti, sognate sempre in grande e non arrendetevi se la vita vi mette alla prova"

Alessia Maurelli , capitana delle Farfalle e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi , si ritira dallo sport agonistico. L'atleta, cresciuta nella Società Ginnastica Estense Otello Putinati di Ferrara, ha annunciato la sua scelta durante Top Ferrara Sport, serata evento organizzata dalla "Nuova Ferrara" per celebrare atlete e atleti del territorio. Maurelli, premiata dal quotidiano per il suo impegno e i suoi traguardi, ha comunicato la sua decisione con una lettera .

"Sognate sempre, sognate in grande"

"Circa vent'anni fa una bambina di soli otto anni entrava in una palestra di Ferrara per fare la prova per iniziare un nuovo sport: la ginnastica ritmica". È cominciato così il racconto in terza persona di Maurelli che ha ripercorso la sua carriera sul palco del teatro Nuovo: i primi successi, i momenti bui, le nuove sfide... Ora, a ventotto anni, con tre olimpiadi alle spalle (due bronzi) e una carriera sportiva costellata di successi, l'azzurra ha scelto di dire basta. "Grazie a chi ha fatto parte del mio viaggio. Sognate sempre, sognate in grande e non arrendetevi se la vita vi mette alla prova, solo così - ha concluso - un giorno potrete raccontare la vostra storia ed essere fieri di ciò che avete fatto".